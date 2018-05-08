Туапсе и Анапа вошли в десятку популярных у туристов городов воинской славы

Интернет-сервис составил рейтинг городов воинской славы России, которые посещают туристы накануне 9 Мая и в День Победы.

Места распределялись с учетом данных бронирования. В список десяти городов-лидеров вместе с Туапсе и Анапой вошли Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров и Ростов-на-Дону.

В День Победы туристы посетят и города-герои. В их числе — Санкт-Петербург, Севастополь, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск, Брест, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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