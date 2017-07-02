Туапсе отметит 179 лет со дня основания

В честь праздника 2 июля пройдет концерт, в котором выступит певица МакSим.

Утром на платановой аллее открылся вернисаж работ туапсинских художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Рядом с ними действуют творческие площадки: детская «Территория радости» с мюзиклами, играми, шоу мыльных пузырей, аквагримом, мастер-классами по аэродизайну и жонглированию, танцевальная ретро-площадка, где выступят группа поющих саксофонистов «Нежин» и шоу-балет «Нон-стоп», и эстрадно-цирковая арена «Шоу возможностей» с клоунами, акробатами и танцорами из шоу-театра «Лотос», шоу-группы «Конфетти» и хореографической группы «Легион».

На площади Борцам за власть Советов казачий хутор «Яркие традиции» представит традиционные народные забавы.

В 19:00 на на площади Октябрьской революции начнется концерт артистов и творческих коллективов Краснодарского края — лауреатов всероссийских и международных конкурсов, солистов хора Краснодарского края, участников телепроекта «Ваш выход» арт-группы «Ларго», шоу-балета «Югра», группы «Друзья». Завершится праздник фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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