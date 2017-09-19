Туапсе принял эстафету акции «Кубань навстречу ЧМ в Сочи»

Главные символы мероприятия, флаг и мяч, были переданы местным спортсменам из Геленджика.

Встречали их, по традиции, большим спортивным праздником. На стадионе школы № 6 прошел парад делегаций спортшкол. Местные атлеты соревновались в перетягивании каната, участвовали в соревнованиях по армрестлингу, играли в футбол. Теперь две недели подобные мероприятия будут проходить во всем Туапсинском районе.

«На территории района пройдут футбольные турниры, встречи с ветеранами футбола Туапсинского района, с ветеранами футбола Краснодарского края, пройдут мастер-классы ведущих футболистов районных команд. Люди узнают больше о чемпионате мира», — сказал заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Туапсе — 30-я точка, где останавливается эстафета. Следующей территорией станет Абинский район.

Старт акции «Кубань навстречу ЧМ в Сочи» был дан в апреле 2016 года в Ейске. Организована акция министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.

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