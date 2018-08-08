Туапсинцы покорили пик Ленина в Северных Гималаях

Организатор команды приключений BoroTravel Сергей Боровков совместно с Игорем Куракиным совершили бескислородное восхождение на вершину в 7 тыс. 134 м.

Она находится в горной гряде Северные Гималаи — на границе Киргизии, Китая и Таджикистана.

Днем 4 августа путешественники водрузили на вершине флаг Туапсе.

«Это было очень непросто, в ту ночь был холод, сильный ветер и снег. Многие экспедиции Испании, Польши, Ирана и других стран повернули обратно, но мы пошли дальше, так как обещали своим семьям только победу. Через слезы, пот и выносливость у нас получилось достичь вершины», — рассказал Сергей Боровков.

По его словам, на экспедицию ушло около двух недель, пришлось неоднократно ночевать на высотах 4,4 тыс. м, 5,3 тыс. м, 6,1 тыс. м, выдержать холод и сильный ветер, нехватку кислорода, снегопады и палящее солнце. Не всем участникам экспедиции удалось взойти на вершину, однако в целом все прошло успешно.

Сейчас путешественники возвращаются домой, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник