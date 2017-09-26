Туапсинец прошел по стропе над пропастью ради съемок телепрограммы

Съемка передачи, посвященной направлению слэклайн и его подвиду хайлайну, проходила на горе Индюк на площадке международного фестиваля экстремальных видов спорта.

Проект поднялся на 800 м над уровнем моря. Туапсинец Степан Кундиров попробовал себя на стропе, под которой простиралась пропасть.

«Эти горы просто созданы для хайлайна. Я такого экстрима никогда за свою жизнь не испытывал. Впечатлений море. Я уверен, что слэклайн в Туапсе скоро достигнет уровня хайлайна», — поделился впечатлениями Кундиров.

Премьерный показ серии «Бери выше» о слэклайне пройдет 30 сентября в 17:00 во Дворце культуры нефтяников, пишут «Туапсинские вести».

Слэклайн — экстремальный вид спорта,практика в балансировании, которая заключается в хождении по специальной нейлоновой или полиэстровой стропе, натянутой между стационарными объектами. Хайлайн — вид слэклайна, когда стропа натянута высоко над землей или водой. Для этого вида нужно обязательно использовать страховку.

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