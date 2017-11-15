Туапсинский дзюдоист прокомментировал победную схватку на первенстве Европы

Кубанский спортсмен Михаил Игольников стал победителем первенства Европы среди молодежи. Континентальный турнир проходил в черногорской Подгорице.

Дзюдоист выступал в весовой категории до 90 кг. Сначала 21-летний туапсинец одолел испанца Марка Сабатера, во второй схватке иппоном завершил в свою пользу встречу с грузином Бекой Гвиниашвили. В четвертьфинале спортсмен прошел украинца Семена Ракиту, а в полуфинале под натиском кубанца не устоял поляк Рафаль Козловски. В решающей схватке Михаил Игольников был сильнее Ягора Варапаева из Беларуси.

«У меня проблем не было. Кажется, у моего соперника было больше проблем. Я не стал рисковать и довел просто схватку. Без риска. Зачем нужно было делать иппон, если я в принципе вел нормально, и ни один человек не сомневался, что может пойти что-то по-другому?» — сказал победитель первенства Европы по дзюдо Михаил Игольников.

По итогам европейского молодежного первенства сборная России уверенно выиграла общекомандный зачет. У россиян по четыре золота, серебра и бронзы. Вторые — белорусы, третье место разделили голландцы и немцы.

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