Туапсинский камерный оркестр откроет новый сезон

Первое выступление музыкантов после творческого отпуска состоится 18 августа.

«В программу концерта войдут композиции Баха, Чайковского, Моцарта, Брамса, Штрауса и Пьяццоллы. Эффект виртуозного исполнения классических шедевров, безусловно, усилит уникальная акустика зала, в котором состоится концерт», — рассказал художественный руководитель и дирижер камерного оркестра, заслуженный работник культуры Кубани Виктор Сорока.

Открытие нового сезона пройдет в 15:00 в туапсинском кинотеатре «Родина», сообщает пресс-служба администрации района.

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