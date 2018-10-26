Туапсинский НПЗ приостановит выпуск продукции из-за поврежденной трубы

Завод перейдет на горячую циркуляцию из-за повреждения селевым потоком трубопровода Тихорецк — Туапсе-1 «Транснефти».

Трубопровод был поврежден в ночь с 25 на 26 октября в районе поселка Греческого Туапсинского района. По предварительным оценкам, выход нефти составил около 5 куб. м.

Сейчас ликвидируют последствия выхода нефти, транспортировку Тихорецк — Туапсе остановили, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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