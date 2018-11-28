Туапсинский порт создаст дочернее предприятие для развития бизнеса по перевалке

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) подал заявление в регистрирующие органы о выделении из своего состава ООО «Туапсинский нефтяной терминал».

Соответствующее решение было принято на годовом собрании акционеров АО. Тогда же было решено, что новое ООО будет присоединено к другому структурному подразделению ТМТП — ООО «Нафта» (Т). Официальная причина реорганизации — оптимизация бизнес-процессов по обработке нефтеналивных грузов.

Ранее в пресс-службе ТМТП заявляли о том, что выделение нефтяного терминала в отдельное юридическое лицо направлено на повышение привлекательности активов Туапсинского порта для потенциальных инвесторов. Терминал будет заниматься организацией операций по перевалке нефти и нефтепродуктов. Кроме того, компания планирует увеличить пропускную способность причального фронта, которая сегодня используется не в полном объеме, и в конечном итоге нарастить объем перевалки нефтепродуктов и более эффективно эксплуатировать причалы.

По данным СПАРК, ООО «Нафта (Т)» занимается вспомогательной деятельностью, связанной с морским транспортом. В 2017 году выручка компании составила 21,4 млн рублей, чистая прибыль 3,2 млн рублей.

Выручка АО «ТМТП» в 2017 году — 4,63 млрд рублей, со снижением на 19,5% к показателю предыдущего года. Чистая прибыль — 3,14 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

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