Туапсинский район впервые посетил епископ Дионисий

В Туапсе в храме святителя Алексия 21 октября он провел божественную литургию.

Впервые Туапсинский район посетил недавно назначенный викарий митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора епископ Туапсинский Дионисий. После богослужения он пообщался с прихожанами.

Викарием Екатеринодарской епархии с титулом «Туапсинский» епископ Дионисий, в миру Петр Порубай, был назначен 14 июля на заседании священного синода Русской Православной Церкви. Ранее он управлял Касимовской епархией в Рязанской области, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник