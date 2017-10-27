Туапсинский ТЮЗ откроет сезон спектаклем «Маленькая история о больших друзьях»

Премьера постановки пройдет 27 октября в 18:00.

Спектакль поставили по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба «У ковчега в восемь».

Режиссер-постановщик и художественный руководитель Театра юного зрителя Александр Николаев рассказал, что спектакль «Маленькая история о больших друзьях» — это музыкальная сказка-притча по библейскому сюжету о Великом потопе.

В первом составе задействованы артисты Виктор Ардашев, Роман Штин и Ксения Ратомская, во втором — Павел Захарченко, Екатерина Николаева и Олег Родин. Над спектаклем работали художница Ольга Горячева, композитор Валентин Демин, хореограф Ольга Евтушенко и Олег Родин, написавший тексты для песен.

В 27-м сезоне ТЮЗ возобновит «Театр между строк». Читки пьес начнутся в ноябре, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

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