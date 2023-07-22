Турция и Саудовская Аравия будут укреплять сотрудничество в сфере обороны

Министерство обороны Саудовской Аравии подписало соглашение с турецкой компанией «Байкар», производящей беспилотники «Байрактар».

Власти Саудовской Аравии намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также по линии военно-промышленного комплекса.

Такое мнение было отражено в совместном заявлении по итогам визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в страну.

Встреча Эрдогана с наследным принцем Саудовской Аравии, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, а также Эр-Рияд и Анкара являются партнерами в борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, финансированием террористической деятельности. Подчеркнута важность укрепления сотрудничества.

Две страны также выразили желание улучшить сотрудничество между ведомствами, занимающимися «борьбой с трансграничной коррупцией», расследованием фактов коррупции и сбором незаконно полученных доходов.

По сообщению агентства «Саудовская пресса», Министерство обороны Королевства подписало контракт с турецкой компанией «Байкар», производящей беспилотный летательный аппарат «Байрактар».