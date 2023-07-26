Турция и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

Турция и оборонными ведомствами Таджикистана подписали протокол о сотрудничестве в сфере обороны и реализации финансовой помощи.

Документ подписали Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

В рамках международной оборонной выставки IDEF 16 в Стамбуле достигнуты договоренности в результате переговоров руководителей ведомств.

Стамбул принимает выставку IDEF-2023 16-я международная выставка оборонной промышленности. Выставка, являющаяся одной из крупнейших в мире площадок для презентации новинок оборонно-промышленного комплекса, проходит в выставочном центре TÜYAP.