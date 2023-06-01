<img src="/wp-content/uploads/2023/06/b7ef6fb4683d51f889b96e03f0c3e35b.png" title="Турция может принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца" alt="Турция может принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца" месяц". Ожидается, что решение будет принято до июльского саммита.

“Фактически основное требование Турции выполнено: в Швеции вступили в силу поправки к антитеррористическому законодательству. Так что, в целом, до начала саммита НАТО 11 июля надо дождаться решения Анкары.”Теперь Швеция может вступить в НАТО. Трудно сопротивляться. Турецкие F-16 будут решены, и это часть темы вступления Швеции, пусть и за сцены.” 'поиск ресурсов