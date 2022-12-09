Турция назвала условия прохода кораблей через Босфор. Почему возникла пробка из танкеров?

Затор из судов с нефтью растет.

У берегов Турции продолжает расти пробка из танкеров с нефтью. По данным Bloomberg, в этом заторе уже около 26 танкеров с 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана. Это суда, которые вышли из российских портов.

«Двадцать шесть танкеров, перевозящих более 23 миллионов баррелей нефти из Казахстана, в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы», — сообщает агентство.

По данным издания, владельцы «застрявших» в проливах кораблей могут потерять до 13 млн долларов, если нанявшие их компании окажутся платить за простой. Как правило, в договоре о фрахте есть положение о возмещении убытка перевозчику за простой судна, если то где-то «застревает». Средняя ставка за просто составляет порядка 100 тысяч долларов в сутки.

Суда в Босфоре. Иллюстрация: Marine Radar

СМИ пишут о сотне танкеров, которые ждут прохода через пролив. Причем, в самой Турции говорят, что всё в порядке, а суда пропускают планово. Просто теперь требуют от них новые документы о страховании, а судовладельцы отказываются их показывать.

«Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке», — цитирует РИА Новости заявление турецкого Генерального управления мореходства.

Причины отказов в выдаче документов не называли.

При этом в Турции заявили, что не будут пропускать в проливы танкеры без страховых документов, а практика требования таких бумаг будет продолжена. В минтрансе страны заявили, что готовят план вывода из Мраморного моря танкеров, у которых нет страховых писем.

«Готовится план по выводу судов с сырой нефтью, не имеющих подтверждающих страхование документов, которые находятся в Мраморном море и намерены пройти через пролив Дарданеллы», — отмечается в сообщении.

Босфор, выход в Черное море. Фото: Александра Савичева

В ведомстве также раскритиковали страховые компании, которые не могут предоставить танкерам, перевозящим нефть, письма.

Отметим, что потолок цен не распространяется на нефть из Казахстана, однако скорее всего Анкара проявляет дополнительную осторожность, так как танкеры выходят из портов РФ.

Например, в Новороссийске работает терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который отгружает в том числе экспортную казахстанскую нефть из трубопровода Тенгиз — Новороссийск. В 2021 году морской терминал КТК отгрузил 60,7 млн тонн нефти. Из них 53 млн тонн поставили казахстанские грузоотправители, еще 7,6 млн тонн поступило из России. Самые большие объемы топлива в трубопроводной системе — это нефть с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

Корабль в Мраморном море. Фото: Александра Савичева

Ситуация со скоплением танкеров наблюдается с 5 декабря, когда вступил в силу потолок цен на российскую нефть. Это решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 и минимум на 5% ниже рыночной. Кроме того, западные страны ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.

Не обошлось и без комментария со стороны США. В минфине страны отметили, что большинство нефтяных танкеров в турецких проливах не подпадают под эмбарго ЕС. А ситуация не требует проверки каждого танкера, проходящего через турецкие воды.

Администрация США при этом заявила, что Россия не причастна к застрявшим танкерам у берегов Турции. Такое заявление сделал министр финансов США Джанет Йеллен.

Босфор. Фото: Александра Савичева

Экономист Максим Чирков назвал необоснованными претензии Запада к Турции из-за скопления танкеров на Босфоре. По его словам, которые приводит «Свободная пресса», пробки в проливе случаются регулярно. Поэтому не стоит им удивляться в условиях нестабильной ситуации на нефтяных рынках, а также с введением «потолка цен» на российскую нефть.

Эксперты предполагают, что пробка может иметь «искусственный» характер. По словам эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, придумав предлог для дополнительных проверок, Анкара просто пытается заработать на посреднических услугах, добиться, чтобы Москва продавала ей больше сырья, которое потом сможет перепродать.

«Преследуя свою выгоду, Анкара неоднократно искусственно создавала «пробки» в проливах Босфор и Дарданеллы. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояли суда с 1 млн баррелей на борту», — цитирует эксперта «Московский комсомолец».

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Аналитики считают, что ситуация прояснится в ближайшие недели. Кроме того, Россия обещала подготовить достойный ответ на нефтяные санкции. Российские власти неоднократно заявляли, что в случае введения фиксированной цены Москва перестанет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые приняли такое решение. Вице-премьер Александр Новак называл подобные действия полным «полным абсурдом».