Турция не поддержала планы НАТО против России

Турция не поддержали планы НАТО по ответу на возможное нападение России, пишет Reuters.

Издание сообщает, что министры обороны стран НАТО не смогли договориться о новых оборонных планах на встрече в Брюсселе. Говорят, что это произошло впервые после окончания холодной войны.

Решение было заблокировано Турцией из-за географического языка в документах, включая Кипр. Как отмечается, ранее альянс не видел необходимости в составлении подобных военных планов, поскольку участвовал в более мелких конфликтах, таких как Афганистан или Ирак.На встрече, которую он представлял, обсуждались региональные планы с подробным описанием того, как и какими силами НАТО будет реагировать на возможное нападение России.