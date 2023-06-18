Турция не поддержала планы НАТО против России

Даша 18.06.2023 В мире

Турция не поддерживает планы НАТО против России

Турция не поддержали планы НАТО по ответу на возможное нападение России, пишет Reuters.

Издание сообщает, что министры обороны стран НАТО не смогли договориться о новых оборонных планах на встрече в Брюсселе. Говорят, что это произошло впервые после окончания холодной войны.

Решение было заблокировано Турцией из-за географического языка в документах, включая Кипр. Как отмечается, ранее альянс не видел необходимости в составлении подобных военных планов, поскольку участвовал в более мелких конфликтах, таких как Афганистан или Ирак.На встрече, которую он представлял, обсуждались региональные планы с подробным описанием того, как и какими силами НАТО будет реагировать на возможное нападение России.

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