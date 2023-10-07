Турция обратилась с призывом к Израилю и Палестине

The Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу нападения ХАМАС на Израиль:

“Мы глубоко обеспокоены насилием и напряженностью в Израиле и Палестине сегодня (7 октября – прим.).

Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению мира в регионе и решительно осуждаем потери мирного населения. Подчеркивая, что насильственные действия и связанная с ними эскалация никому не выгодны, мы призываем стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от импульсивных действий. Мы всегда готовы сделать все возможное. В связи с этим мы продолжаем активное взаимодействие с заинтересованными сторонами”.