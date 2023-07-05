Турция призывает Израиль прекратить нападения на палестинцев

Турция призывает Израиль немедленно прекратить притеснение палестинцев, включая нападения еврейских поселенцев. Об этом на пресс-конференции в Анкаре во вторник заявили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иорданский коллега Айман Хоссейн Абдулла ас-Сафади, прокомментировав новый этап напряженности на Ближнем Востоке, связанный с ее действиями на территории.

«Мы решительно осуждаем действия Израиля в отношении мирных палестинцев, что также нашло отражение во вчерашнем заявлении МИД Турции», — заявил министр.

По данным Fidan, Турция и Иордания продолжат совместную шаги по восстановлению стабильности в регионе.