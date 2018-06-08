Турция резко сократила объем поставок яблок в Россию

После выезда специалистов Россельхознадзора в Турцию экспортный поток турецких яблок в Россию резко пошел на убыль.

Необходимость проверок была вызвана практически троекратным ростом поставок в начале года: по состоянию на 15 мая в Россию ввезли более 38 тыс. т турецких яблок. Специалисты Россельхознадзора заподозрили контрабанду, когда за турецкий продукт выдают товары других стран-производителей.

«Такой рост объема поставок яблок из Турции — свидетельство явного реэкспорта. Скорее всего, это Польша, которая столкнулась с перепроизводством в последние годы», — сказал ведущий эксперт Плодоовощного союза РФ Кирилл Лашин.

С 28 мая по 2 июня российские специалисты вместе с сотрудниками Национальной организации по карантину и защите растений Турции проинспектировали 24 крупнейших предприятия по выращиванию и хранению яблок. На складах этих предприятий находилось всего 3,5 тыс. т яблок урожая 2017 года, предназначенных для внутритурецкого потребления. Яблок, предназначенных для экспорта в Россию, там не оказалось, пишет «Российская газета».

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