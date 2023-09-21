Турция следит за событиями в Карабахе

Министерство Турции Вооруженные силы Азербайджана После местных антитеррористических мер, предпринятых его силами, Азербайджан заявил, что внимательно следит за событиями в Карабахском регионе, сообщает турецкая пресса. суверенной территории Азербайджана, чтобы положить конец постоянным нападениям и провокациям незаконных вооруженных формирований Армении. Мы также следим за решением о прекращении огня и последними событиями в регионе. Мы еще раз подчеркиваем, что будем продолжать поддерживать Азербайджан. Мы поддерживаем его действия”, – сказал Актюрк.