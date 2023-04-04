Турция вступила в конкурс на проведение Олимпийских игр 2036 года

Турецкий город Стамбул присоединился к борьбе за право проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом было объявлено на встрече с президентом комитета Томасом Бахом.

10 стран претендуют на право проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Олимпиада 2036 года. Среди них можно найти такие страны, как Южная Корея, Катар, Германия, Мексика, Венгрия, Египет, Индия и Индонезия. Стамбул серьезно боролся с Токио за право проведения Олимпийских игр 2020 года. По итогам соревнований столица маленькой страны одержала победу над принимающей стороной.

Напоминаем, что летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) в 2024 году, Лос-Анджелесе (США) в 2028 году. , а в 2032г. и пройдет в Брисбене (Австралия).