Налог в размере 1,5 евро, который будут взимать в аэропортах по прилету, введут с 1 января 2019 года.

Первоначально предполагалось ввести налог в три евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции обратилась с предложением снизить сбор, так как миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что новый налог ввели неожиданно, и пока нет ясности, будет ли взиматься доплата с туристов, уже купивших туры в Турцию по акциям раннего бронирования. В ведомстве отметили, что скорее всего, для уже проданных туров он ляжет на плечи туроператоров, сообщает «Интерфакс».

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