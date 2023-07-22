Турция затрудняет получение гражданства

Турция хочет усложнить получение турецкого гражданства иностранцами в рамках процесса членства в Европейском союзе (ЕС), пишет газета Hurriyet, ci тинг дипломатических источников.

“Планируется сделать новый шаг в иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов. В связи с этим предпринимаются усилия, чтобы затруднить предоставление турецкого гражданства просителям убежища, особенно сирийцам. То есть отныне Турция будет осторожнее в предоставлении гражданства просителям убежища.

Издание со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что иммигранты, получившие турецкое гражданство, часто выезжают в Европу. При сотрудничестве Европейского Союза и Турции поток иммигрантов можно контролировать.

По данным Министерства иностранных дел Турции, сейчас в стране проживает около 5 миллионов иммигрантов.

Гражданство Турции сегодня можно получить, купив недвижимость на сумму не менее 400 000 долларов США.