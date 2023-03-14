Турецкая оппозиция побеждает в предвыборных опросах

Оппозиция Турции побеждает в предвыборных опросах

Согласно исследованию Aksoy, кандидат от оппозиции лидирует в президентской гонке, а оппозиционный блок «Национальный альянс», вероятно, сформирует большинство в парламенте после выборов .

По результатам опроса Кемаль Гылычдароглу победил Эрдогана, набрав 55,6 процента голосов.

Оппозиционный блок опережает правящую коалицию как минимум на шесть пунктов с 44,1 процентами. голосов.

По результатам другого опроса, проведенного Alf research, Кылычдорож получил 55,1 процента голосов, а Эрдоган получил 44,9 процента, и было собрано 43,2 процента голосов.