Турецкий гамбит: чем пожертвовала Россия на тайных переговорах в Стамбуле

На встрече в Турции принято решение о создании центра по контролю за вывозом зерна из портов.

13 июля в Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН. Сообщалось, что она проходила на территории одного из турецких военных объектов. Пресса не была допущена для освещения мероприятия. Официально заявлено, что темой переговоров было украинское зерно и его вывоз из портов. Следующий раунд обсуждения проблемы представителями Анкары, Москвы, Киева и ООН назначен на 20-21 июля. Почему встреча покрыта завесой абсолютной тайны? И не слишком ли многим жертвует в очередной раз Россия в рамках «жестов доброй воли» для переговоров с «уважаемыми партнерами» из Киева?

Только ли зерно?

Итогом четырехсторонних переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

Рабочее фото переговоров в Стамбуле.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что подписание документа по экспорту зерна между Россией и Украиной ожидается на будущей неделе. Он указал, что переговоры между делегациями прошли позитивно и конструктивно, было достигнуто соглашение по основным техническим вопросам создания координационного центра в Стамбуле.

К сожалению, как показывает опыт, подобного рода «позитивные результаты» достигаются, в первую очередь, благодаря уступкам со стороны России. Чем же на этот раз пожертвовала наша страна, чтобы снизить риск возникновения голода в мире? И вообще, о зерне ли шла речь на встрече, которая проходила с таким количеством военных на базы страны НАТО?

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Скажем, политолог Марат Баширов полагает, что на самом деле в Стамбуле обсуждались военные вопросы.

— Нам рассказывают про гуманитарку с зерном (мол где-то голодают африканские дети) или про вывод гражданских из зоны боевых действий. И это правда. Но всегда это лишь прикрытие для проведения переговоров о гораздо более сложных кейсах: транспортных коридорах (которые не будут бомбить), изменение систем обороны (кто-то должен ослабнуть, но обеспечить вывоз секретных грузов и людей). Да много таких секретов. И все они всегда работают под зонтиком нашей доброты-милоты, — заявил он.

Военкор Александр Сладков тоже сомневается, что единственной темой встречи было зерно:

— Помните, Владимир Путин сказал: «Похоже с украинскими военными нам будет проще договориться, чем с Зеленским» — что-то такое, если я не ошибаюсь. Как Киев отпустил своих военных говорить с россиянами? Настолько уверен в переговорщиках? Или они специально посланы «обсудить зерно»? Я не ищу в этой истории второе дно, и тем не менее, неужели там только это?

Политолог Марат Баширов.

Производитель снайперских винтовок Влад Лобаев согласен:

— Похоже на сепаратные переговоры в Стамбуле. Официальная тема — снятие блокады с Украины по зерну. А не официальная? От ВСУ сидят три представителя ГУР МОУ: Буданов, Усов и Скибицаий. Они в зерне, что мыши в полезных ископаемых. Также видны турецкие земледельцы. Стол квадратный, с острыми углами, а не круглый — примета плохая: турки знают какой стол давать, чтобы переговоры не получились. Восток — дело тонкое: Стамбул — это не Минск.

Россия уступила

Политолог Сергей Марков полагает, что на переговорах Россию склоняли к обещанию прекращения боевых действий в районе украинских портов на месяц. При этом США планировали ввозить на судах, направленных под загрузку зерна, новые партии оружия. Украина же требовала ввода кораблей НАТО, а Россия оговаривала свое право на контроль грузов.

Политолог Сергей Марков.

Газета Wall Street Journal считает, что в итоге по главному вопросу — проверки судов, следующих за зерном в порты Украины – Россия уступила. Именно тут наша страна сделала очередной «жест доброй воли». Вооруженные силы Турции (а не России) будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские гавани. Происходить это будет в непосредственной близости от украинских территориальных вод, а не в портах.

Понятно, что российская сторона озабочена тем, что на кораблях будут поставлять военную технику и боеприпасы для ВСУ. Вопрос в том, насколько честны «в нашу пользу» будут турки: что помешает им закрыть глаза на пару десятков танков или ракетных установок?

Но зато, конечно, достигнутое соглашение предполагает возможность вывозить зерно из трех портов Украины конвоями. Также достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня.

Проверять корабли будут турецкие военнослужащие.

Россия предложила свой план разминирования украинских портов, чтобы дать возможность захода и загрузки торговых судов. Чтобы сбить нагнетаемую истерию вокруг этого вопроса, РФ также готова предоставить железнодорожные вагоны для вывоза зерна с территории Харьковской области.

Результат «очень обнадеживает»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя прошедшую встречу, отметил, что ее результаты «очень обнадеживают»:

— Нам нужно сделать следующие шаги, и надеемся, что можно будет добиться соглашения, — сказал он, добавив, что «настроен оптимистично».

По мнению главы ООН, то, что произошло в Стамбуле, важный и существенный шаг вперед на пути к соглашению:

— Конечной целью всех участников переговоров является достижение договоренности не только между Россией и Украиной, но и ради всего мира, — заключил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры:

— Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру, — сказал он.

Одесский политик Вячеслав Азаров согласен: переговоры прошли очень успешно, так как главное препятствие с досмотром судов российской стороной было снято:

— Дабы избежать контрабанды оружия их будет досматривать Турция, надо понимать, ее пограничные войска. Таким образом, Анкара фактически вступает в роль миротворческих сил на одном из театров боевых действий российско-украинской войны, что крупно повышает международный рейтинг Эрдогана. Злые языки уже комментировали, что россияне рассмотрели в снятии блокады прямую выгоду, якобы украинские элиты от жадности распродадут все резервы и к осени голодные бунты откроют второй социальный фронт в этой войне. Надеюсь, на Банковой не допустят такой национальной катастрофы, — заявил одесский политик.

Одесский политик Вячеслав Азаров.

Договоренности нет

Впрочем, не все оценивают результаты встречи как успех:

— Переговоры по украинскому зерну тем временем почти провалились. Потому что вместо соглашения решили встретиться на следующей неделе. Хозяева, Турция, показывают успешность. Дескать, договорились создать координационный центр в Стамбуле. Но факты – упрямая вещь, – договоренности нет, – заявил политолог Сергей Марков.

Не исключено, что добиться сдвига удастся 19 июля: в этот день президент России Владимир Путин посетит Иран, где встретится с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Президенты Турции и России.

Кстати, еще весной в Европе и ООН заговорили об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за роста цен на продукты питания и невозможности вывезти грузы с Украины (до начала спецоперации ежемесячный экспорт зерновых из Украины составлял от 5 до 6 млн тонн в месяц). По данным МИД Германии, в портах Черного моря оказались заблокированы 25 млн тонн зерна. Другие эксперты утверждают, что лишь около 21 миллиона тонн. А Владимир Путин не раз называл другую цифру – порядка 6,5 миллиона тонн. В любом случае сама Россия готова экспортировать в нынешнем году рекордные 50 миллионов тонн зерновых.

Впервые создание так называемого зернового коридора обсуждалось на переговорах глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу 8 июня в Анкаре.

Спустя две недели переговоры продолжились: турецкая делегация прилетела в Москву, чтобы обсудить разблокировку украинского экспорта. На этой встрече стороны договорились о создании между военными ведомствами Турции, России и Украины горячей линии для координации вопросов вывоза украинского зерна.

8 июля Лавров по итогам участия в совещании глав МИД стран G20 заявил, что Москва готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по экспорту зерна. Ключевая роль в этом процессе «отводится военным», отметил тогда российский министр.

Порт Одессы — он также должен быть разминирован для вывоза зерна.

Тем временем, в Киеве, в первую очередь, переживают не за мировой голод, а за то, чтобы зерно не досталось России. Иначе как объяснить факты того, что в сетях появилось видео, на котором украинский вертолет Ми-24 летает над полями и поджигает их тепловыми ловушками.

В то же время президент России Владимир Путин неоднократно предлагал целый ряд вариантов вывоза хлеба с Украины. И заверял, что Российская Федерация гарантирует безопасный ход судов с украинским зерном из подконтрольных Киеву портов. Другое дело, что для этого ВСУ должны провести разминирование своих транспортных узлов.