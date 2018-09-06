Тургеневский мост в Краснодаре откроют для транспорта 9 сентября

Об этом заявили в мэрии. Сейчас ремонтируют две полосы из четырех. Уже уложили основные слои асфальтобетона, остались финальный слой и обустройство тротуаров.

Полностью закончить глобальную реконструкцию на Тургенева планируют лишь к 20 октября, если погода не помешает.

«На сегодняшний день нижним слоем асфальтобетонного покрытия мы подошли к кольцевому пересечению Тургенева и Красных Партизан. Соответственно параллельно мы подходим и работаем уже на самом кольцевом пересечении», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

В ночь на 10 сентября улицу Тургенева ожидает новый виток ремонта — на пересечении с Калинина. Участок перекроют до конца сентября. Там заменят 18 м труб ливневого коллектора и инженерные сети. Схема движения существенно изменится.

Подъехать к Тургеневскому мосту со стороны Фестивального микрорайона будет невозможно. Улица Калинина станет односторонней — строительные бригады раскопают дорожное полотно ближе к путепроводу за трамвайными путями. Не смогут водители пересечь Тургенева со стороны Карла Макса. Подняться на переправу получится только одним способом — по кольцу от Кубанской Набережной или улицы Кожевенной. Спуститься с моста получится лишь на Буденного, она на время ремонта станет односторонней до перекрестка с улицей Братьев Игнатовых.

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