Тургеневский мост в Краснодаре открыли для движения транспорта

Здесь заменили асфальт и обустроили тротуары. Теперь ограничение ввели на подъезде к путепроводу.

Пересечение улиц Тургенева и Калинина освободили от транспорта на две недели. Сделали это для того, чтобы машины не мешали дорожным рабочим. Они заменят ливневый коллектор и инженерные сети. Попасть на Тургеневский мост со стороны Фестивального микрорайона теперь невозможно. Улица Калинина стала односторонней. Здесь раскопают дорожное полотно ближе к путепроводу за трамвайными путями. Не смогут водители пересечь Тургенева со стороны Карла Макса. Подняться на мост получится только одним способом — по кольцу от Кубанской Набережной или улицы Кожевенной. Спуститься с него можно только на Буденного — она на время ремонта станет односторонней до перекрестка с улицей Братьев Игнатовых.

Полностью закончить глобальную реконструкцию Тургенева планируют к 20 октября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре частично закроют для проезда перекресток Тургенева и Калинина.

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