Турист из Москвы стал трехмиллионным пассажиром аэропорта Сочи

Об этом Сергей Маршаков узнал за стойкой регистрации, когда он со своей многодетной семьей оформлял билеты в столицу.

«У нас большое семейство. Дети в море купались, мы отдыхали. Нам здесь очень нравится, климат, доступный сервис», — рассказал пассажир.

Представители аэропорта вручили юбилейному пассажиру памятные сувениры и сертификаты на отдых в бизнес-зале, а также бесплатный перелет на двоих из Москвы в Сочи и обратно.

«Трехмиллионный пассажир зарегистрировался раньше на один месяц, чем мы планировали. Мы идем немного с опережением. Это говорит о том, что трафик в аэропорту Сочи остался на прежнем уровне. Я думаю, к сентябрю-октябрю он превысит прошлогодние показатели», — пояснил управляющий директор международного аэропорта Сочи Николай Ратушный.

В целом пассажиропоток вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика сохраняется за счет внутренних авиаперевозок и новых международных маршрутов.

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