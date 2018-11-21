Туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» назвали самым интересным в РФ

Российский сервис бронирования жилья в ноябре провел в социальных сетях опрос туристов.

По результатам опроса, маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» по городам Краснодарского края, Крыма и Ростовской области признан самым интересным для туристов. За него проголосовали 32% опрошенных.

В первую тройку также вошли «Серебряное ожерелье России», связывающее города Северо-Запада РФ (29% голосов), и маршрут «Золотое кольцо» (22% голосов). Туристы также отметили маршруты «Большое Уральское кольцо» по городам Урала (11%) и «Путь из варяг в греки» (5% голосов), сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.

Боспорское царство возникло в V веке до нашей эры и состояло из 17 античных полисов. Сейчас на их месте находятся Геленджик — бывший Торик, Анапа — Горгиппия, Новороссийск — Бата, Тамань — Гермонасса и Керчь — столица Пантикапея. От Ростовской области в маршрут «Боспорского кольца» входит Азов, возникший на месте существования двух античных городов — Патарвы и Паниардиса и музей Танаис.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве подписали соглашение о реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Проект включили в приоритетные турмаршруты РФ. Вениамин Кондратьев представил тур, посвященный истории Боспора, на форуме сотрудничества Казахстана и России.

В России стартовали продажи туров по «Золотому кольцу Боспорского царства».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник