Инцидент произошел 3 января около 15:25 в районе верхней станции канатной дороги Мисхор — Ай-Петри.

Спасатели оказали помощь 29-летней девушке из Новороссийска, которая получила травмы при катании на тюбинге. Ей наложили фиксирующую повязку, затем доставили к верхней станции канатной дороги для спуска к средней станции и передали сотрудники скорой медицинской помощи. Туристку госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

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