Туристы сняли на видео медведя, гуляющего по приюту «Фишт» в горах Сочи

Медведь 23 сентября пришел на стоянку, где находились люди.

Видеозапись выложили в соцсети. По словам очевидцев, животное искало еду и не обращало внимания на людей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказском заповеднике медведь напал на лагерь туристов.

Для безопасности людей и медведей запретили ночевки до водопадов у Зеркального озера.

Ученые объяснили, почему медведи в Сочи стали чаще выходить к людям. В горах курорта отметили повышенную активность медведей.

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