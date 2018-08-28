Туристы в аэропорту Сочи провели восемь часов в ожидании рейса

В Нижний Новгород люди должны были отправиться 28 августа в 7:30, но занять свои места в пассажирском Ту-204 смогли около 15:00.

Борт не получил разрешение на полет из-за технической неисправности. Что именно не устроило техников во время подготовки самолета к рейсу, представители авиакомпании не уточнили. Как и то, каким бортом в итоге отправили клиентов в Нижний Новогород, — тем же или дублером. На данный момент пассажиры этого рейса уже приземлились в аэропорту Стригино, полет прошел без происшествий.

Накануне в Анапе борт той же модели Ту-204 и той же авиакомпании Red Wings Airlines задержали на несколько часов, и снова — из-за технической неисправности. Вылета ждали больше 200 детей и сопровождающих. Они отдыхали на курорте и отправились домой в Пермь с опозданием на 4,5 часа. Из-за какой именно поломки был отложен полет, также не сообщается.

Между тем и авиакомпания, и Ту-204 прогремели на всю страну неделю назад: 22 августа в Уфе во время набора высоты у самолета загорелся левый двигатель. Это видели пассажиры и диспетчеры с земли. В кабине пилотов противопожарная сигнализация не сработала. Но летчики сумели посадить тяжелую машину, никто не пострадал. В этом инциденте сейчас разбираются сотрудники транспортной прокуратуры, Росавиации и инженеры перевозчика. Пока основная версия — срыв в работе реактивного двигателя. Это не первый раз, когда подводит именно он — на всех Ту-204 установлен мотор одной модели.

«Это турбовентиляторный двигатель ПС-90. Он довольно сырой и очень сложный в техническом обслуживании, техники на аэродромах его не любят. Это самолет с нелегкой судьбой, его долго разрабатывали, во времена Советского Союза не могли определиться, что это будет за самолет», — отметил директор авиамодельной студии Максим Плешаков.

Работа над моделью продолжалась 17 лет, все это время инженеры и руководство конструкторского бюро Туполева решали, как выбрать тип и предназначение модели. Сегодня среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские самолеты — в этот класс входит и Ту-204 — уже не выпускаются, но в российском воздушном пространстве продолжают работать 40 машин. Восемь из них — как раз у перевозчика Red Wings.

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