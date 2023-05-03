Туркменистан открывает Узбекистану путь к морским портам на Каспийском море

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что автомобильная дорога Ашхабад-Туркманбаши откроет выход Узбекистана к морским портам на Каспийском море. Туркманбашинская магистраль позволяет грузовым автомобилям из соседней Республики Узбекистан добраться до международного морского порта на Каспийском море, а оттуда на Кавказ, в Европу, на юг России и север Ирана по морским путям до Персидского залива и до Оманского пролива”, – говорится в сообщении. письмо Президента Туркменистана участникам Международного транспортного форума.

В 2019 году началось строительство автомобильной дороги Ашхабад-Туркманбаши. Протяженность маршрута 600 км. Первая часть маршрута была завершена в октябре 2021 года, а строительство второй части началось в феврале 2022 года. Последнюю часть дороги планируется сдать в декабре 2023 года.