Турнир Sochi Hockey Open пройдет с 3 по 8 августа

Вместе с хоккейным клубом «Сочи» за победу в турнире поборется олимпийская сборная России и еще четыре команды КХЛ.

Это финалист «Запада» сезона 2017/18 санкт-петербургский СКА, действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс», а также ярославский «Локомотив» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

На этот раз турнир пройдет в другом формате. Команды сыграют неполный круг, проведя на Sochi Hockey Open по четыре игры. В общей сложности за время Sochi Hockey Open болельщики и гости города смогут посмотреть 12 матчей, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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