Туроператорам предоставят госсубсидии на развитие туризма на Кубани и в Крыму

Стоимость турпакетов при введении субсидий в среднем может снизиться на 10%.

Минтранс и Минкультуры РФ разрабатывают новый механизм субсидирования туроператоров, которые занимаются развитием внутреннего туризма. На первом этапе субсидии планируется ввести для организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма.

Речь идет о выделении 1 млрд рублей. В ближайшее время в Минфин России планируется направить запрос с просьбой рассмотреть возможность выделения необходимой суммы из федерального бюджета.

«Итоговая стоимость туров должна будет снизиться на 10% при средней стоимости бюджетного турпакета 25 тыс. рублей. Поскольку доля дороги в общей цене тура составляет от 50 до 70%, такая скидка сделает отдых доступнее для жителей отдаленных регионов страны. А круглогодичный характер программы позволит стимулировать турпоток в межсезонье и увеличить загрузку отелей», — сказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Предполагается, что реализация программы начнется уже в 2018 году, пишут «Известия».

Вернуться на ленту

Источник