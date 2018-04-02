Тушение пожара в сочинской пятиэтажке осложняет сильный ветер

В Сочи 2 апреля произошел пожар на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома на площади 500 кв. м.
На месте пожара по повышенному третьему номеру сложности работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие экстренные службы.
К тушению пожара привлечены более 76 человек и 39 единицы техники от МЧС. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человека и 38 единиц техники.
«В 19:19 провели локализацию пожара, а в 19:38 — открытого горения. Тушение осложняет сильный ветер», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из горящего здания эвакуировали 50 жильцов, для которых подготовлен пункт временного размещения.
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Пожар в пятиэтажке в Сочи
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