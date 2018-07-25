Тушить пожары в Турции и на Кипре отправились шесть кубанских вертолетов

Для борьбы с пламенем они используют новейшие технологии и научные разработки Краснодарского края.

«На Кипре мы используем вертолет с водосливными устройствами, разработанными совместно с нами. Они вмещают до 5 тыс. л воды. А в Турции предоставляют свои устройства, разработанные на Западе, «Бамби бак». Они так же вмещают от 3 до 5 тыс. л воды», — пояснил генеральный директор авиационной компании Андрей Козловский.

Самая сложная ситуация с пожарами сейчас в Греции. Там третий день горят леса, основной удар пришелся на Афины. Пламя уже унесло жизни почти 80 человек, больше 180 доставлены в больницы. Среди пострадавших по меньшей мере 16 детей. Также много людей считаются пропавшими без вести. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили на полуостров пожарную авиацию, машины и людей. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения.

«Страна переживает непередаваемую трагедию. Сегодня Греция в трауре. И мы объявляем о трех днях национального траура в память о тех, кто погиб», — сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Борьбу с огнем на фоне 40-градусной жары осложняет сильный ветер, его порывы достигают 27 м/с. Пожары на юго-востоке Греции власти страны уже назвали крупнейшими за последнее десятилетие.

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