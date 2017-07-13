Тысячи россиян прислали работы на творческий конкурс Крымского моста

Песни и стихи посвящены конструкции, которую строители возводят в Керченском проливе.

Конкурс в мае запустил инфоцентр «Крымский мост». Произведения шлют из всех регионов страны. За сочинительство взялись врачи, трактористы, учителя и представители других профессий, далеких от искусства.

До конца июля работы еще можно прислать на сайт Крымского моста. Лучшая песня прозвучит со сцены «Новой волны» в Сочи. Победитель примет участие в съемках клипа со звездой. Приз за лучшее стихотворение — поездка на стройку века, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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