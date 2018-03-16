У 19-летнего жителя Новороссийска и его друга нашли 60 пакетов с наркотиками

Молодых людей задержали в Белореченском районе.

Сотрудник полиции заметил на трассе двух парней, которые подозрительно себя вели. Во время досмотра у них нашли 60 пакетов с кристаллическим веществом. Молодых людей задержали, ими оказались 19-летний житель Новоросссийска и его 20-летний знакомый из соседней республики.

Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что это синтетический наркотик общей массой более 35 г.

Возбудили уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу. Парням грозит наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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