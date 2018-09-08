У берегов Крыма спасли моряков на плоту

Малый буксир «Шквал» 8 сентября залило дождем. Экипажу пришлось покинуть судно на спасательном плоту.

В 6:55 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе села Героевка у Керчи в 2-х км от берега малый буксир «Шквал» заливает дождем. Капитан судна просил о снятии экипажа — всего на борту было семь человек.

К 7:25 экипаж в полном составе покинул судно на плоту и дрейфовал в сторону мыса Такиль полуострова Крым.

В поисково-спасательной операции задействовали буксиры «Анапа» и «Меркурий». Провели оповещение судов, находящихся на якорной стоянке в Керченском проливе.

В 11:17 сухогруз «Сарыч» поднял на борт моряков. Решается вопрос их доставки на берег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

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