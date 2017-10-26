У берегов Норвегии упал российский вертолет

У побережья острова Шпицберген 26 октября в 16:35 упал российский вертолет, летевший из законсервированного поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург.

К месту катастрофы направился спасательный вертолет и несколько морских судов. Местные власти подтвердили факт падения воздушного судна. Пилоты не подавали сигнал бедствия. По предварительным данным, на борту находилось восемь человек, пишет «Российская газета».

«На борту были члены экипажа и трое ученых — все российские граждане. Пока что вертолет не найден. Рассматриваются два возможных варианта — крушение и вынужденная посадка. Поисками занимаются как наши поисковики, так и норвежские спасательные службы», — сказал генконсул России на Шпицбергене Вячеслав Николаев.

Авиакомпания «Конверс Авиа» подтвердила, что вблизи Шпицбергена произошло ЧП с их вертолетом, сообщает ТАСС.

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