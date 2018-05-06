У берегов Севастополя нашли погибшую в 1909 году русскую подлодку

Морская экспедиция установила местонахождение кормы крупной русской подводной лодки «Камбала».

Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова локализовала место гибели русской субмарины «Камбала», сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

Корма лодки находится на глубине 62 м с возвышением над грунтом 3 м, место – на траверсе бухты Круглая. Планируется изучение объекта с помощью глубоководных роботов.

Подлодка затонула 29 мая 1909 года в результате инцидента во время учений Черноморского флота. После отработки ночной атаки лодка у входа в Южную бухту Севастополя столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав». В результате катастрофы лодка была разрезана на две части и затонула на глубине более 60 м. Погибли три офицера и 17 матросов.

Это была первая крупная катастрофа в истории подводного флота России. «Камбала» была одной трех крупных подлодок, построенных для России в Германии, ее габариты — 40 на 3 м.

Летом 1909 года носовая часть лодки с находившимися в ней телами 15 подводников была поднята на поверхность, 12 моряков были захоронены на военном кладбище Севастополя. На могиле был сооружен памятник с использованием боевой рубки «Камбалы», сообщает РИА «Новости».

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