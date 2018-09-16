У Черноморского побережья Кубани заметили американский беспилотник

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk 15 сентября совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря.

По данным ресурса Plane Radar, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 по московскому времени начал мониторинг линии разграничения на Донбассе. Закончив облет, аппарат со стороны Николаевской области Украины направился к побережью Крыма и Краснодарского края.

Самолет курсировал в указанном регионе около восьми часов, временами приближаясь к российским берегам на расстояние 40 км. В 22:19 дрон направился обратно на аэродром базирования.

Около полудня в районе черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились, сообщает РИА «Новости».

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