У генконсульства РФ нет данных о пострадавших в Барселоне россиянах

В Генеральном консульстве России в Барселоне сообщили, что российские граждане не обращались за помощью в связи со столкновениями полиции и сторонников референдума о независимости Каталонии, который проходит 1 октября в регионе.

«Никто их российских граждан к нам за помощью не обращался, все в порядке»,— сообщили в генконсульстве. Ранее власти автономного сообщества сообщили, что в результате столкновений с полицейскими пострадали 337 человек, один человек находится в реанимации.

Министерство внутренних дел Испании в свою очередь заявило, что в результате столкновений со сторонниками референдума пострадали девять полицейских и двое сотрудников Гражданской Гвардии.

Власти Испании и Каталонии возлагают вину за данную ситуацию друг на друга, сообщает РИА «Новости».

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