У губернатора Кубани появился официальный аккаунт в Instagram

У губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в апреле появился официальный аккаунт в Instagram.

Личная страница главы региона @kondratyevvi была зарегистрирована 15 апреля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За два дня с момента регистрации аккаунта Вениамина Кондратьева число подписчиков уже превысило тысячу человек.

Новости о работе Кондратьева можно прочитать на личном сайте, в соцсетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», а также в мессенджере Telegram.

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