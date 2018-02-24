У игрока ФК «Краснодар» Жоаозиньо родился сын

Жена футболиста Валерия 24 февраля в 9:50 родила мальчика.

Пара назвала сына Рамос Дон Сантос. Об этом Жоаозиньо написал в Instagram.

«Теперь мы втроем — семья. Спасибо за сына моей самой лучшей жене. Благодарю господа за все», — написал полузащитник «быков».

Жоаозиньо выступает за «Краснодар» с 2011 года. В августе 2016 года бразилец получил гражданство Российской Федерации. В нынешнем сезоне РФПЛ футболист принял участие в 15 матчах за «Краснодар», в которых отметился двумя забитыми мячами.

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