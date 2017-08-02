У краснодарского банка «Крыловский» ЦБ отозвал лицензию

По данным Центробанка, в кредитной организации выявили крупную недостачу денежных средств.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 2 августа 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество) АКБ «Крыловский» (АО), рег. № 456, Краснодар (приказ Банка России от 2 августа 2017 года № ОД-2190)», — говорится в сообщении регулятора, опубликованном на официальном сайте.

В ходе проведенной ревизии в АКБ «Крыловский» выявили крупную недостачу денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственного капитала.

«Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в представлении в Банк России недостоверной отчетности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

В кредитной организации будет назначена временная администрация.

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