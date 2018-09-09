У Крымского моста в 2020 году построят новое пожарное депо

Станция пожарной охраны будет построена в станице Тамань.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин в кулуарах выставки «Гидроавиасалон-2018, есть план на 2019-2020 год строительства пожарного депо в станице Тамань. Подразделение спроектировали в этом году.

Тарарыкин уточнил, что в этом районе действуют Южный региональный поисково-спасательный отряд, краевая поисково-спасательная служба «Кубань-Спас» и муниципальные экстренные службы.

Все силы могут оперативно среагировать на происшествие. При этом, как пояснил глава управления, зоной ответственности кубанских подразделений является часть моста, по которой машины идут с Тамани в Керчь. Но в случае, если по какой-то причине добраться к месту происшествия проще из Керчи, на нее реагируют крымские подразделения.

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта Геленджик и испытательно-экспериментальной базы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, сообщает ТАСС.

«Гидроавиасалон-2018» в Геленджике проходит с 6 по 9 сентября.

Программу выставки смотрите здесь.

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