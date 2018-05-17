У мусульман начался священный месяц Рамадан

В это время людям был ниспослан Коран. Верующие 17 мая приступили к строгому посту — он называется Ураза.

Последователи ислама отказываются не только от мяса и яиц, но даже от овощей и фруктов. По сути, ничего не едят и не пьют, воздерживаются от курения и супружеской близости. Но только днем — в промежутке между утренней и вечерней молитвами. После заката на стол мусульманина возвращается его повседневное меню.

«Пост в месяц Рамадан — это великое благо. Большое прощение. Посланник Аллаха сказал: тот, кто держал пост с верой и надеждой на награду Аллаха, тому он прощает предыдущие грехи», — сказал заместитель муфтия мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов.

Рамадан — это время духовного развития и очищения. В этот период просят прощения у всевышнего за все ошибки, совершенные в течение года. Верующие 30 дней читают молитвы и совершают намаз. Завершится пост праздником Ураза Байрам, в этом году он наступит 16 июня.

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