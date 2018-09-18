У побережья Сирии пропал российский самолет-разведчик

При возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20.

На борту самолета находились 14 военнослужащих. Их судьба неизвестна, сообщает Министерство обороны РФ.

Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в этом районе французского фрегата «Овернь».

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию, сообщает «Интерфакс».

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